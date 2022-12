Auto fuori strada a San Giustino Umbro (Perugia), morti quattro giovani

Tragico incidente stradale a San Giustino Umbro (Perugia).

Quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, è uscita di strada. Le vittime avevano tra i 17 e i 22 anni: avevano partecipato ad una festa di compleanno e subito dopo si erano mesi in auto per recarsi in discoteca a San Sepolcro.