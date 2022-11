Ancona, camion si ribalta e schiaccia un'ambulanza: due morti

Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza della Croce Rossa e un'automobile che viaggiavano nella corsia a fianco, nei pressi di Falconara Marittima . L' autista e il paziente presenti sul mezzo di soccorso hanno perso la vita, incastrati tra le lamiere nel mezzo di soccorso , mentre l'altro soccorritore è rimasto gravemente ferito . Il conducente del mezzo pesante è invece illeso , ma in stato di shock .

Lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 "della Val d'Esino" e l'autostrada A14 è temporaneamente chiuso al traffico per chi viaggia in direzione Roma, per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Lo ha riferito l'Anas. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.

"Esprimo, a nome di tutta l'Associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e della Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia", ha commentato il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.