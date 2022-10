San Donà di Piave (Venezia), furgone tampona camion: sei morti

Lo scontro tra un furgone e un camion ha provocato la morte di sei persone. Il furgone, a bordo del quale viaggiavano sette persone, ha tamponato violentemente l'autoarticolato in lento movimento. L' incidente stradale è avvenuto poco prima delle 16, nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave, tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Non si conoscono ancora le condizioni dell'unico sopravvissuto.

Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti - anche attraverso i pannelli a messaggio variabile - a causa del traffico intenso tra Meolo - Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro).

L'incidente è avvenuto nella corsia centrale: l'autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Dona' in direzione Trieste. Sul posto c'è un vastissimo dispiegamento di forze dell'ordine e di soccorritori.