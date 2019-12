Incidente tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano, l'avvocato dell'autista Atm: "Ha avuto un mancamento"

" Non stava firmando la cedola né stava utilizzando il cellulare . Il mio assistito ha avuto un mancamento" . Martedì l'autista dell'Atm, indagato insieme al collega dell'Amsa​​​​​​, ha nominato il suo legale che ora dà la sua versione e spiega così il motivo per cui il 28enne, in servizio da maggio, è passato con il rosso causando l'incidente che ha causato una vittima e 12 feriti a Milano. Nessuna distrazione, secondo la versione del difensore.

Come riporta il Corriere della Sera, la magistratura verificherà anche questa spiegazione. Ma rimangono i sospetti che invece il dipendente dell'Azienda di trasporto pubblico milanese al momento dello scatto del rosso e del conseguente schianto con il camion Amsa possa essersi distratto.

E' tutto da verificare, sia nel caso stesse firmando la cedola - una sorta di diario di bordo che gli autisti devono sottoscrivere prima di entrare in servizio -, come era trapelato martedì in ambienti di lavoro, sia nel caso in cui invece stesse rispondendo a un messaggio sul cellulare, che è stato requisito dalla polizia locale.

La cedola invece non è stata ancora sequestrata, ma probabilmente la misura avverà nei prossimi giorni, così come l'interrogatorio dell'indagato. Insieme a lui sarà ascoltato anche l'altro indagato, l'autista del camion dei rifiuti che come si vede dalle immagini riprese dalle telecamere della farmacia e della casa di riposo di viale Bezzi andava a velocità sostenuta.