Incidente filobus-camion dei rifiuti a Milano, l'autista dell'Atm ai colleghi: "Ero distratto, stavo firmando la cedola"

Si fa avanti una nuova ipotesi nell'inchiesta sull'incidente tra un filobus dell'Atm e un camion dei rifiuti Amsa a Milano, nel quale è morta una 49enne, Sheryl Ortega, mentre sono rimaste ferite 12 persone. L'autista dell'Atm, un 28enne entrato in servizio a maggio 2019, avrebbe detto ai colleghi che era distratto: "Stavo firmando la cedola e ho staccato le mani dal volante". Come scrive il "Corriere della Sera", non è detto però che l'uomo lo dirà ai pm nell'interrogatorio previsto oggi, 10 dicembre.