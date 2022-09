Incendio alla Nitrolchimica, ipotesi errore umano | Vietato mangiare prodotti dell'orto nelle aree limitrofe

Ostia, denunciato il proprietario di un'abitazione trasformata in galleria: vasi, gioielli e statue in vendita

Gli istanti prima del rogo

operaio

manciate di rifiuti

- Come si apprende dai quotidiani, nei fotogrammi estratti si vedrebbe un- ora ricoverato nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda in condizioni critiche - mentre inserisceall'interno di un compattatore. È da lì che sarebbe partita la prima vampata, forse per l'inserimento di un pezzo rovente o infiammabile. Poi le fiamme si sarebbero propagate a una cisternetta per il trasporto di materiali.

L'esplosione

- Sempre secondo la ricostruzione, l'operaio avrebbe quindi provato a caricarla su un muletto per portarla altrove anziché usare un estintore. Così facendo, sarebbe finito a contatto con un serbatoio di solventi , che poi è esploso.

L'ordinanza

"Non allarmarsi"

- In attesa degli esiti dei campionamenti ambientali di Arpa , i Comuni di San Giuliano Milanese - luogo dell'esplosione - e di San Donato Milanese hanno emesso in via precauzionale un'ordinanza congiunta, che vale per i territori nel raggio di un chilometro dalla Nitrolchimica. Come riporta Il Giorno, nel provvedimento si vieta ai cittadini di raccogliere e consumare frutta e verdura all'aperto (ad esempio nell'orto) o cresciuta in maniera spontanea. Inoltre, i bambini non possono permanere a lungo nei cortili delle scuole materne. Infine, scatta anche il divieto di pascolo e razzolamento all'aperto degli animali da cortile.- A chiedere di adottare questi provvedimenti è stata l'Ats. I sindaci Marco Segala (San Giuliano Milanese) e Francesco Squeri (San Donato Milanese) fanno sapere che continueranno "a seguire da vicino l'evolversi della vicenda" e sono "pronti a intraprendere le azioni che si renderanno necessarie". Al contempo, invitano i cittadini "a non allarmarsi e ad adottare i comportamenti che, di volta in volta, saranno indicati sui canali istituzionali".