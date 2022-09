San Giuliano Milanese, rogo alla Nitrolchimica: bruciati migliaia di litri di solvente | "Per ora nessuna criticità ambientale"

Sei dipendenti sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Prima del rogo c'è stata un'esplosione, per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto d'aria e dalle fiamme, che hanno sprigionato un'enorme colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza. Il Comune ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre. A prendere fuoco migliaia di litri di solvente : sul posto oltre un centinaio di vigili del fuoco.

Arpa: "Nessuna criticità ambientale" -

Prosegue l'intervento della squadra di emergenza Arpa sul luogo dell'incendio sviluppatosi nell'azienda Nitrolchimica a San Giuliano Milanese. I tecnici - informa la stessa Arpa - stanno effettuando misurazioni speditive dell'aria con strumentazione da campo "senza rilevare al momento criticità significative sotto l'aspetto ambientale". Il gruppo specialistico dell'Arpa ha anche installato un campionatore ad alto volume, per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti, nell'area in cui è attesa la maggiore ricaduta delle emissioni in relazione alle previsioni meteo. I droni dei vigili del fuoco assieme ad un elicottero stanno definendo l'area di impatto dell'incidente. Il coordinamento dell'intervento è in capo alla Prefettura di Milano che ha convocato anche Arpa, assieme alle Forze dell'Ordine e agli altri enti coinvolti.

Al momento dello scoppio, all'interno della Nitrolchimica, erano presenti 17 persone.

Due sono rimaste ustionate, delle quali una in modo grave

. Si tratta di un 43enne, trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza con ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace, gambe e braccia. Ustioni di primo e secondo grado al volto per un altro dipendente, di 56 anni. Un 37enne è stato portato in ospedale con una ferita da taglio alla mano.

Dalle fiamme si è sviluppata una grande nube nera che si è stagliata sopra i palazzi. Per precauzione, ha spiegato su Facebook il

sindaco

evitare possibili esalazioni

di San Giuliano Milanese, Marco Segala, "si invitano i cittadini a chiudere le finestre per".

Le forze dell'ordine hanno

Anche le aziende non interessate dal rogo sono state evacuate

isolato la zona interessata dall'incendio.a scopo precauzionale. La croce rossa ha allestito un punto di prima assistenza.

Procura di Lodi apre inchiesta -

La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sul maxi-incendio divampato nell'impianto della Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi, nell'area industriale di via Monferrato, a San Giuliano Milanese (Milano).