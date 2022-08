Pantelleria, grosso incendio: evacuate anche ville dei vip

Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga i turisti. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella dell'ex calciatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.

Sull'isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. E' stato una lunga giornata difficile anche nel palermitano. Con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.