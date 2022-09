Rogo alla Torre dei Moro, la Procura di Milano: "18 a processo, emersi scenari inquietanti"

"Nel pomeriggio di domenica 29 agosto 2021 - scrive la Procura - un innesco, partito dal balcone di un appartamento del 15° piano della 'torre' della via Antonini 32° a Milano, provocava un

incendio

che nel volgere di pochi minuti coinvolgeva le due facciate dell'edificio, gli interni di buona parte degli appartamenti e le autovetture in sosta nel parcheggio sottostante".

Condomini e passanti "filmavano l'evoluzione dell'incendio,

che si caratterizzava per la 'ultrarapida' propagazione delle fiamme e dei fumi e per la pioggia dei pannelli di rivestimento delle facciate, che, infocati, si staccavano in massa, precipitando verso il basso e proiettandosi a distanze anche di oltre 50 metri". Le indagini hanno accertato che "tale rapidità di propagazione dell'incendio veniva favorita dai materiali dei suddetti pannelli e dal loro contatto con alti 'camini' verticali, pure presenti sulle due facciate della torre".

Può essere considerata

"miracolosa"

"l'assenza di vittime

, secondo i pm,, al di fuori di due animali domestici, certamente determinata dalla circostanza che fosse il pomeriggio di una calda domenica di fine agosto e la maggior parte dei condomini non era in casa". Alle attività investigative della Procura, "coadiuvata dai consulenti tecnici arch. Roberto Maccabruni e ing. Arnaldo Bagnato", hanno partecipato i vigili del fuoco del Nia Lombardia (Nucleo Investigativo Anticendi); i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano; i vigili del fuoco del Dipartimento del Ministero degli Interni. E ancora personale della "polizia giudiziaria del VI Dipartimento della Procura della Repubblica", polizia locale di Milano, agenti del Commissariato di polizia di Scalo Romana di Milano e la GdF di Osimo.