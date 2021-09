Torre dei Moro, tra le cause dell'incendio spunta l'ipotesi di una sigaretta gettata dal balcone

L'incendio che in pochi minuti ha distrutto completamente Torre dei Moro , il palazzo situato in via Antonini a Milano, potrebbe essere stato causato da una sigaretta. Al momento, gli investigatori considerano l'ipotesi di un mozzicone spento male e gettato da uno dei piani superiori come la causa più probabile del rogo. Secondo gli inquirenti, a prendere fuoco sarebbero stati i sacchi ammassati sul terrazzino dell'appartamento al 15esimo piano.

La "guerra dei mozziconi" - Nella torre di via Antonini c'erano già state in passato proteste da parte di alcuni inquilini inerenti ai mozziconi che venivano gettati dai piani superiori. "Una sera ne ho trovate undici - ha raccontato una signora che viveva nelle villette al piano terra - le ho raccolte tutte in un barattolo ed ero pronta a portarle all'assemblea di condominio". In procura è stata acquisita anche una lettera indirizzata all'amministratore di condominio nella quale alcuni residenti si lamentavano della continua presenza di cicche che finivano nel cortile.

Altri casi di incendio - Le lamentele di alcuni condomini erano rafforzate dal fatto che in passato dei mozziconi non completamente spenti avessero già causato degli incendi di piccola entità. Nel 2019, proprio una sigaretta gettata dai piani più alti dell'edificio aveva provocato un rogo in un terrazzo che si trovava più in basso. In un altro caso, denunciato all'amministrazione, un principio di incendio scaturì da un dondolo bruciato a causa di una cicca ardente.