Giulia Tramontano, sequestrati tappeto e lavatrice di Impagnatiello

Tra le domande poste all'ex barman dal pm Alessia Menegazzo nel corso dell'interrogatorio in aula alla scorsa udienza, infatti, ce ne sono state anche alcune in merito al tappeto che, sebbene si trovasse nel salotto in cui Giulia è stata ammazzata con 29 coltellate, non presentava alcuna traccia di sangue. Secondo quanto dichiarato da Impagnatiello, il tappeto quella sera "non era presente perché il giorno prima o il giorno stesso Giulia lo aveva lavato ed era steso in balcone". A queste parole la mamma della vittima, presente in aula, si è alzata in piedi e ha scosso la testa. "Il tappeto è stato riposizionato da me dopo aver pulito", ha proseguito Impagnatiello. "L'ho messo quando ho ricostruito l'appartamento e riordinato".