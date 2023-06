Giulia Tramontano, i messaggi mandati da Impagnatiello per depistare le indagini

A "Mattino Cinque News" la strategia del killer per far credere che la ragazza fosse ancora viva

Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese e uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago. Il 30enne è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale per aver accoltellato la ragazza e poi tentato di darle fuoco con alcol e benzina nella vasca da bagno e nel garage. Per depistare le indagini Impagnatiello ha inviato a Giulia dei messaggi dal suo telefono con un tono preoccupato. La sua idea, infatti, era quella di inscenare una scomparsa volontaria da parte della ragazza e, per questo motivo, ha provato a sviare le ricerche facendo credere di non aver mai ricevuto una risposta da Giulia che, in realtà, era già morta.



"Hey io sono arrivato a lavoro, ora scendo a cambiarmi, faccio colazione e attacco" - si legge nei messaggi mostrati da "Mattino Cinque News" - "Baby, sei ancora a letto". I messaggi di Impagnatiello al telefono di Giulia sono andati avanti a lungo per tutta la giornata. Alle 11.30 scriveva: "Mi chiami per favore?", e alle 18.10 continuava: "Baby dove sei? Ci stiamo preoccupando tutti".

La ricostruzione del femminicidio e la confessione - Giulia Tramontano è stata uccisa con un paio di coltellate. Lo ha rivelato lo stesso Alessandro Impagnatiello, che ha confessato l'omicidio nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno. "Si era già inferta qualche colpo all'altezza del collo con il coltello. Ho ucciso Giulia per non farla soffrire", è la "versione" del killer. Il 30enne è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore. Stando a quanto emerso, dopo l'omicidio, l'uomo ha poi tentato per due volte di bruciare il corpo della 29enne, incinta di sette mesi. Avrebbe inoltre trasportato il cadavere nel bagagliaio della sua auto, nella quale sono state rinvenute tracce di materiale organico.