Giulia Tramontano, la pm: le donne non vadano mai all'ultimo appuntamento | "Impagnatiello ha cercato online come ucciderla"

"Ci sono indagini in corso", ha ancora detto il pm di Milano Alessia Menegazzo in relazione a presunte complicità con Alessandro Impagnatiello nell'occultamento del cadavere di Giulia Tramontano. Riferendosi alle indagini, Menegazzo ha precisato un particolare agghiacciante: Alessandro Impagnatiello "ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna Giulia Tramontano". "Si tratta di un omicidio premeditato. Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla".

"Tentò di entrare in casa della compagna dopo aver ucciso la fidanzata"

Impagnatiello si sarebbe presentato, dopo aver ucciso la fidanzata, sotto casa della collega con cui aveva una relazione, a Milano, verso le due di domenica, insistendo per poter entrare, ma lei non l'avrebbe fatto salire. In quel momento il corpo della 29enne sarebbe stato ancora in casa, anche se, come è stato riferito dagli inquirenti, lui aveva già provato a bruciarlo con alcol nella vasca da bagno. Il corpo della donna, dunque, sarebbe rimasto in casa per alcune ore (l'omicidio è avvenuto tra le 19 e le 20:30). Impagnatiello ha ammesso l'omicidio quando, oltre alle tracce di sangue nell'auto, sono state trovate dai carabinieri anche tracce biologiche sulle scale del condominio vicino all'appartamento. Il secondo tentativo di bruciare il cadavere con la benzina l'uomo l'avrebbe portato avanti, senza riuscirci, in un box di sua proprietà non lontano da casa.