Giulia, disabile, prigioniera in casa da 15 anni: "Aiutatemi, voglio uscire"

E' prigioniera in casa da 15 anni perché nel condominio Aler in cui vive, a Milano, non c'è un ascensore. Giulia Cavone , 77 anni, chiede aiuto perché "una passeggiata qualche volta potrei anche concedermela. E di stare chiusa qua dentro sono davvero stufa". La signora ha problemi alle gambe, è invalida al 100 per cento e vive con il marito Ignazio , con cui è sposata da 58 anni.

A fatica Giulia si sposta dalla camera al bagno. Ma le scale per lei sono terra proibità. "Ci vogliono tre persone per portarmi giù". Una passeggiata all'aria aperta ogni tanto è tutto quello che la 77enne chiede di concedersi, per uscire da quella che è diventata per lei una vera prigione. Esausto anche il marito, Ignazio Carau. "Vedere mia moglie in queste condizioni è terribile", commenta con amarezza. Lui da solo può fare ben poco per realizzare il desiderio della donna. Che chiede disperatamente aiuto.