Disabile dalla nascita, Alice torna a camminare grazie a un esoscheletro

“Ma veramente? No, non può essere vero!” L’esclamazione di sorpresa, mista a felicità e commozione, è di Alice, la ragazza di 16 anni che “Le Iene” ci avevano già fatto conoscere qualche tempo fa. Alice, per una disabilità, non ha mai potuto camminare, ma qualche tempo fa è venuta a sapere dell’esistenza di esoscheletri che permettono alle persone come lei di camminare.



Matteo Viviani è andato a recuperare l’esoscheletro all’Emac, un’azienda italiana che produce e distribuisce attrezzature tecnologiche mediche avanzate e la reazione di Alice, appena apre l’armadio, è di quelle che lasciano senza parole: “Ma voi siete matti?”. L’acquisto – per una spesa di 150mila euro – è stato fatto da una generosissima donatrice anonima che ha lasciato un messaggio per lei: “Ti meriti che la vita ti possa sorprendere oggi e mille altre volte ancora. Non ti stupire. Il mondo è pieno di persone che dedicano il loro tempo e le loro energie agli altri, credimi. Il regalo lo hai fatto tu a noi”.



Per la prima volta Alice può camminare anche nel salotto di casa sua. La ragazza è anche arrivata nello studio de “Le Iene” dove ha conosciuto Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.