Inghilterra, il cane-assistente aiuta la padrona disabile a pagare i suoi acquisti

Si chiama Ethan è un Labrador ed è l'aiutante di Sally Witney. Sally ha 31 anni è disabile e ha bisogno di sostegno in tutte le sue attività quotidiane. Ethan si impegna molto a rendere meno faticosa la vita della sua padrona. L'accompagna a fare la spesa, paga il conto e ritira anche lo scontrino.



Grazie all'aiuto del suo Labrador, Sally è sempre in compagnia ed è assistita in ogni momento della sua giornata. Ethan l'aiuta in cucina, prendendole il cibo dal frigo, e le dà anche una mano a vestirsi.