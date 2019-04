Viareggio, quanto è difficile per un disabile salire su un bus?

Paolo è una delle tante persone in sedia a rotelle che non può usufruire dei mezzi pubblici a Viareggio a causa delle barriere architettoniche, persino quando le fermate sono in teoria allestite anche per i portatori di handicap: la presenza di marciapiedi troppo alti, come testimonia "Striscia la Notizia", rende infatti impossibile l'accesso al mezzo pubblico.



Un autista, intervistato mentre aiuta Paolo a salire, conferma l'irregolarità del tutto. Dal Comune di Viareggio viene fatto sapere che le banchine verranno controllate e sistemate sia in salita sia in discesa, così da permettere alle persone con mobilità ridotta e alle carrozzine di poter viaggiare senza problemi.