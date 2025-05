Garlasco, Angela Taccia sulla storia Instagram: "Presa in modo illecito dal profilo privato"

"Si tratta di un motto dell'università, di un aforisma pubblicato sul mio profilo privato durante un momento di pausa in una giornata difficile per tutti", spiega Taccia precisando di "non aver offeso nessuno". E aggiunge: "Il giorno dopo sono andata in Procura a prendere la copia della consulenza tecnica che però tutti i giornalisti avevano già in versione integrale e questa per me è la vera gravità". La legale di Sempio critica poi le modalità con cui è stato condiviso il post destinato inizialmente a un gruppo ristretto di amici e che invece ha avuto un risalto pubblico. "Ho dovuto cambiare la password", afferma l'avvocato aggiungendo di non avere "alcun problema" con l'Ordine degli Avvocati dopo il richiamo formale che invitava a una maggiore sobrietà nel rispetto del decoro professionale.