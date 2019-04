Gabriele come Alex: da Milano appello al donatore di midollo osseo compatibile

A 19 mesi è già un piccolo eroe. Suo malgrado. Già, perché Gabriele di Milano, meglio conosciuto sui social come "Gabry Little Hero", fin dalla nascita, lotta per la vita. Il bimbo, infatti, è affetto da una grave forma di immunodeficienza, unico caso noto in Italia; la sua gemella, Benedetta, non è compatibile, per questo si cerca un donatore di midollo osseo. L'appello dei genitori è stato accolto dall'Admo, l'associazione donatori midollo osseo. E per Gabry Little Hero si riapre una corsa contro il tempo come accadde per il piccolo Alex.