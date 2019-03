La piccola Elisa, malata di leucemia a 4 anni, attende un altro donatore: fallito il primo trapianto

Elisa cerca ora un donatore per potersi sottoporre a un nuovo intervento, che rappresenta per la bambina l’unica possibilità di guarigione. Dopo il primo trapianto, sembrava si fosse ripresa: aveva ricominciato a camminare, mangiare e giocare. A luglio, però, i primi inequivocabili segni del ritorno della malattia.



“Io e la mia compagna stiamo letteralmente tremando - scrive il papà di Elisa - Rimaniamo ovviamente fiduciosi. Siamo in uno dei centri più all’avanguardia per la cura di queste malattie, il Bambin Gesù del Vaticano, e con dei professionisti tra i migliori al mondo, il prof Locatelli (che ha guarito tantissimi bambini tra cui il piccolo Alex) e il suo staff infermieristico. Non può e non deve finire così. Elisa ti scongiuriamo di non lasciarci".