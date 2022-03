05 marzo 2022 15:59

"Farete finire la guerra perché ve lo dico con tutto il mio cuore": il messaggio di una bimba di Milano all'interno di un pacco destinato all'Ucraina

Tutto in stampatello un po' stentato, con un pennarello arancione dalla punta grossa. Di proprio pugno, su un foglio di quaderno a quadretti, una bimba milanese di nome Aurora ha voluto far avere il suo messaggio di pace da consegnare agli ucraini sotto assedio. "Farete finire la guerra perché ve lo dico con tutto il mio cuore", si legge sul biglietto che i volontari della Chiesa Parrocchiale dei Santi Giacomo e Giovanni di via Meda 50 a Milano si sono ritrovati tra i pacchi di aiuti da smistare e da inviare al confine polacco. "So che tutti voi ce la farete - continua il tenero messaggio - perché i buoni vincono sempre e i cattivi perdono sempre". Parole di solidarietà e di una forza straordinaria pronte a partire da Milano alla volta di Kiev.