04 marzo 2022 08:26

La guerra in Ucraina spiegata ai bambini russi: con Vanja e Kolja la propaganda passa da un cartone animato

Nelle scuole russe si spiega la guerra in corso attraverso un cartone animato. Protagonisti della propaganda russa Vanja e Kolja, due studenti compagni di banco. Il primo rappresenta la Russia, il secondo l'Ucraina. A un certo punto la loro amicizia si interrompe e Kolja inizia a frequentare cattive compagnie (un compagno indossa la maglia con stelle e strisce a rappresentare gli Usa) e a picchiare altri bimbi che impersonano le repubbliche indipendentiste di Lugansk e Donetsk. Vanja interviene disarmando Kolja, ma Stati Uniti e Occidente si schierano con lui. Nel finale si sottolinea che l'attuale non è una guerra, ma un tentativo di disarmare l'Ucraina e riportare la pace, sempre che il popolo ucraino lo voglia. Ecco spiegato in poco più di due minuti dalla Russia ai suoi studenti l'attacco all'Ucraina.