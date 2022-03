L'Ucraina alle mamme dei prigionieri russi: "Vi aspettiamo a Kiev per riconsegnarvi i vostri figli"

"Mamma, tuo figlio prigioniero ti sta aspettando".

Con questo slogan il ministero della Difesa ucraino annuncia alle famiglie russe la possibilità di riabbracciare e riportare in patria i militari della Federazione catturati dagli occupati. Appellandosi direttamente al cuore delle mamme, ancora una volta, Kiev prova anche a fare pressione sul ritiro spontaneo delle truppe nemiche. "Noi ucraini, a differenza dei fascisti di Putin, non combattiamo con le madri e i loro figli prigionieri: ti aspettiamo a Kiev dove tuo figlio ti sarà riconsegnato". A seguire numeri di telefono da contattare e "consigli" per mettersi in viaggio via terra, a causa della chiusura degli spazi aerei.