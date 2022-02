Ucraina, soldato si fa esplodere per distruggere un ponte e bloccare i carri armati russi: ora è acclamato come un eroe

Militare del genio, Skakun si era offerto volontario per la pericolosa missione di posizionare velocemente le cariche esplosive sul ponte di Henichesk: è riuscito nell'impresa, ma non ha avuto il tempo di mettersi in salvo.

Il ponte è un punto strategico che collega la Crimea, già annessa dalla Russia, con l'Ucraina continentale: per questo le forze armate ucraine hanno deciso di abbatterlo, in modo da rallentare l'avanzata dell'esercito di Putin. Così, fa sapere lo stato maggiore ucraino, Vitaly Skakun Volodymyrovych si è offerto volontario proprio mentre stata sopraggiungendo una colonna di carri armati russi.

Il geniere ha piazzato le cariche esplosive sul ponte, ma si è reso conto di non avere più tempo di allontanarsi: se avesse aspettato di essere in salvo prima di far saltare la struttura, nel frattempo i carri armati avrebbero attraversato. Così, spiega lo stato maggiore ucraino, "secondo i compagni d'armi, Vitaly si è messo in contatto con loro e ha detto che avrebbe fatto saltare immediatamente il ponte. Subito dopo, è avvenuta l'esplosione".

Secondo l'esercito ucraino, il sacrificio di Skakun è riuscito a "rallentare in modo significativo l'avanzata del nemico", dando inoltre il tempo alle forze di Kiev di riorganizzarsi per aumentare le difese in quell'area. Ora il comando militare intende assegnare a Vitaly Skakun Volodymyrovych "un riconoscimento postumo per il suo atto eroico".