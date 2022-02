"Andate a farvi fott...", 13 soldati ucraini rifiutano di arrendersi e insultano i russi: trucidati | Il video diventa virale e ora sono degli eroi

Mario Draghi aveva in programma una telefonata con il presidente ucraino Zelensky, ma la comunicazione non è stata possibile. Lo ha reso noto il premier durante l'informativa alla Camera sulla crisi ucraina in un passaggio commovente per tutti. Durante il Consiglio è stato un "momento veramente drammatico la connessione con il presidente Zelensky, nascosto in qualche parte di Kiev: ha detto che non ha più tempo e che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo". Un passaggio che ha avuto una replica un po' amara e piccata da parte di Zelensky che su twitter ha scritto: "La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un'ora precisa".