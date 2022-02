Guerra in Ucraina, il dolore di una donna con i figli al fronte: "Non sto bene, non dormo da giorni"

"Sono tornata da due giorni dall'Ucraina, quando ancora non c'erano stati bombardamenti. Non sto bene, non sono tranquilla, non dormo da giorni. Ho lasciato lì tre maschi, che andranno a combattere per difendere il Paese". A "Mattino Cinque News" una badante ucraina che vive a Forlì racconta la preoccupazione per la situazione nella sua terra d'origine, dove ancora vivono i figli.

Leggi Anche Ucraina, spari nei pressi degli edifici governativi a Kiev

"Li ho sentiti ieri, ancora erano a casa, ma a breve andranno a fare i corsi per imparare a sparare", continua la donna, che poi, tra le lacrime, si rivolge direttamente agli italiani. "Aiutateci in qualche modo, come potete. Noi vogliamo vivere nella pace".