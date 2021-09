29 settembre 2021 13:43

Dal palco di Milano alla strada: Greta appare sul muro grazie a TvBoy

Dopo l'intervento sul palco del meeting Youth4Climate e le marce per le strade di Milano accanto ai giovani ambientalisti milanesi, l'attivista Greta Thunberg compare anche sui muri del capoluogo lombardo. Grazie all'opera dello street artist TvBoy, che la ritrae con il suo inconfondibile cappuccio e giubbotto giallo e il cartello "Non siete mai troppo piccoli per cambiare il mondo". L'artista ha pubblicato il suo murale su Instagram, accompagnando lo scatto con l'ironico "30 anni di blah, blah, blah", in riferimento proprio allo sfogo della svedese durante la conferenza