Al via a Milano Youth4Climate , la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26, la riunione dei ministri dell'Ambiente in preparazione della Cop26, la conferenza annuale dell'Onu sul clima. Youth4Climate durerà tre giorni e si svolgerà al centro congressi Mico. Quattrocento giovani , due per ciascuno dei 197 Paesi dell'Onu, discuteranno con esperti della crisi climatica.

Presente anche Greta Thunberg. "Sto bene - ha detto arrivando al Mico - e ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte parole". Nel discorso di apertura ha poi sottolineato che "i nostri leader difettano di azione ed è intenzionale. Fanno finta di avere ambizioni contro i cambiamenti climatici, ma aprono miniere sfruttando risorse senza aumentare risorse. Selezionano giovani come noi facendo finta che ci ascoltano, ma non è vero, non ci stanno ascoltando".

L'Italia sarà rappresentata da Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo. Il 30 settembre Youth4Climate si sovrapporrà alla Pre-Cop26, che inizierà quel giorno sempre al Mico di Milano. I 400 giovani, tra i 15 e i 29 anni, presenteranno le loro proposte all'inaugurazione della Pre-Cop, alla presenza di Sergio Mattarella e Mario Draghi, e con la partecipazione da remoto di Boris Johnson e Antonio Guterres.

Sempre nello stesso giorno la conferenza si concluderà con il concerto Music4Climate. La Pre-Cop26 continuerà, invece, fino a sabato 2 ottobre, con la partecipazione di una cinquantina di ministri dell'Ambiente. Questi devono preparare l'aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi, impegni che saranno poi adottati formalmente a Glasgow, dove si svolgerà la Cop26, la conferenza annuale dell'Onu sul clima, in programma dal 31 ottobre al 12 novembre.

Cingolani: "I giovani diano nuove soluzioni visionarie" - Aprendo al Mico di Milano Youth4Climate, Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, si è rivolto ai giovani dicendo: "Vogliamo ascoltare le vostre idee, le vostre proposte, abbiamo bisogno della vostra visione, delle vostre motivazioni, del vostro coinvolgimento: uniamo le forze, non dobbiamo rinunciare al futuro del nostro pianeta. Ma ricordate che il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattate insieme, non esiste un'unica soluzione. Spero che oltre a protestare, che è estremamente utile, ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionarie: è quello che ci aspettiamo da voi". Per il ministro "l'ambizione climatica, la ripresa economica, il coinvolgimento degli attori non statali e una società più consapevole delle sfide climatiche sono argomenti fondamentali per la protezione del nostro ambiente, del nostro pianeta e soprattutto per le generazioni future".