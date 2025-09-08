Logo Tgcom24
Donna trovata morta in vasca a Milano, un'amica: "Aveva conosciuto un uomo, ma non si fidava"

La testimonianza a "Morning News": "Anche io l'ho vista con un uomo trasandato"

08 Set 2025 - 11:42
"Aveva conosciuto un uomo, ma non si fidava". Sono le parole di Elisabetta, un'amica di Silvana Damato, la tabaccaia trovata morta nella sua vasca da bagno. Negli ultimi giorni l'attenzione mediatica si è concentrata sulla figura di un uomo misterioso con cui la donna sarebbe stata vista più volte dai vicini. A "Dentro la notizia" è intervenuto Rosario, l'uomo descritto da alcuni testimoni come una figura abituale nella vita della donna e che qualcuno aveva ipotizzato potesse essere un suo amante: "Conoscevo Silvana da 40 anni, ma l'ultima volta che l’ho vista è stato ad agosto del 2024. Non c'entro nulla con la sua morte".

"Ho visto questa persona trasandata, con barba, capelli lunghi, ma non posso dire che fosse qui per lei - ha spiegato la donna al programma di Canale 5 -, l'uomo camminava per il vialetto".

A "Morning News" l'amica della donna conferma la presenza di un uomo nella sua vita, di cui però non si hanno conferme sull'identità. Anche un'altra amica del karaoke, avrebbe parlato con Silvana di quest'uomo: "Ho provato a sentirla e questa persona della piattaforma e ora è sparita. Quella sera però mi disse che conosceva Silvana e che ci aveva parlato. Per questo le avevo detto che qualsiasi indizio sarebbe servito. Lei mi disse che Silvana le aveva raccontato di aver conosciuto questa persona sull'app del Karaoke. Se questi due uomini possono essere la stessa persona? Potrebbero coincidere, ma è una mia supposizione. Me lo fa pensare il fatto che Silvana fosse una persona molto riservata non l'avevamo mai vista con uomini".

