Donna trovata morta in vasca a Milano, un'amica: "Aveva conosciuto un uomo, ma non si fidava"

A "Morning News" l'amica della donna conferma la presenza di un uomo nella sua vita, di cui però non si hanno conferme sull'identità. Anche un'altra amica del karaoke, avrebbe parlato con Silvana di quest'uomo: "Ho provato a sentirla e questa persona della piattaforma e ora è sparita. Quella sera però mi disse che conosceva Silvana e che ci aveva parlato. Per questo le avevo detto che qualsiasi indizio sarebbe servito. Lei mi disse che Silvana le aveva raccontato di aver conosciuto questa persona sull'app del Karaoke. Se questi due uomini possono essere la stessa persona? Potrebbero coincidere, ma è una mia supposizione. Me lo fa pensare il fatto che Silvana fosse una persona molto riservata non l'avevamo mai vista con uomini".