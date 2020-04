Da Bergamo alla Sicilia per il coronavirus, dopo 47 giorni Ettore Consonni è tornato a casa

E' guarito dal coronavirus ed è tornato a casa Ettore Consonni, il 61enne che, all'inizio di marzo, era stato trasferito in coma farmacologico dall'ospedale di Bergamo al Civico di Parlermo. Il trasporto, avvenuto con un velivolo dell'aeronautica militare, era stato necessario per liberare posti in terapia intensiva nel nosocomio della città lombarda, duramente colpita dalla pandemia.