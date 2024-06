Il nucleo speleo-alpino-fluviale del Comando del vigili del fuoco di Milano ha tratto in salvo quattro ragazzi ventenni, due uomini e due donne, originari di Vanzago, rimasti bloccati in un isolotto del Ticino a Cuggiono (Milano). Nella mattinata di sabato, i quattro, in gita, si sono allontanati dalla riva, ma al momento di tornare non sono riusciti a raggiungere la sponda causa le forti correnti del fiume. I ragazzi sono riusciti a lanciare l'allarme.