Proseguono le ricerche, anche se le speranze di ritrovarli vivi sono ridotte a lumicino, dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone. Tutto il Friuli ha seguito, ora dopo ora, le ricerche con il fiato sospeso, in attesa di una buona notizia. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte. I tre giovani sono Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, e un loro amico 25enne, originario della Romania e residente in Austria. Individuato il segnale di uno dei cellulari