Cremona colpita dalla tromba d'aria: danni a 10 chiese e 10mila auto | Oltre 40 feriti, nessuno è grave

Le tre squadre dei vigili del di Torino hanno lavoro con il Drago per soccorrere le 8 persone che - nel tentativo di raggiungere le proprie abitazioni - sono rimaste bloccate sulla strada nella zona di Clot de la batüa. Le stesse sono poi state recuperate e portate in luogo sicuro per il successivo rientro nelle proprie abitazioni. Nelle vicinanze anche una area sosta camper, occupata da una decina di persone, che è stata tenuta sotto controllo senza che fosse necessaria l'evacuazione. I vigili del fuoco hanno incominciato le opere di pulizia della strada da detriti e fango e nella notte la strada rimarrà chiusa.