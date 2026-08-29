Cremona prova a rialzarsi dopo la tromba d'aria | Il sindaco: "Siamo sgomenti, i danni sono enormi"

Del resto le immagini che circolano parlano da sole. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in oltre 300 interventi e ha mobilitato i volontari della protezione civile in ogni dove. Confermati inoltre almeno 40 feriti: nessuno, fortunatamente, è grave. Ci sono decine, tra case e palazzi, scoperchiati e almeno otto famiglie rimaste senza un tetto sono state evacuate dalle loro abitazioni. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno dieci le chiese sfregiate, a partire dalla cattedrale, che ha subito i danni più pesanti. Migliaia gli alberi caduti e almeno 10mila le auto danneggiate dalla grandine.