Maltempo, oltre 190 interventi in Lombardia | Tempesta di fulmini in Toscana

Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al Nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai Vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nell'ultima notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
In Lombardia
Dalla serata del 24 agosto i Vigili del fuoco sono impegnati in tutta la Lombardia. Sono oltre 190 gli interventi effettuati o ancora in corso per combattere il maltempo. Particolarmente impegnativo il dispositivo di soccorso nel Varesotto, dove, per far fronte alle numerose richieste, sono state inviate in supporto al Comando di Varese cinque squadre provenienti da altri Comandi della regione. La maggior parte degli interventi riguarda alberi caduti o pericolanti, in alcuni casi finiti su strade, auto, abitazioni e linee elettriche, oltre a coperture danneggiate e allagamenti.
Anche in Toscana
Nella notte, un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana, muovendosi poi rapidamente verso le aree interne. Le province più colpite sono state quelle della costa, ma non solo. Dalla Versilia a Pisa, da Livorno a Massa, ma anche l’interno nel fiorentino e più a sud verso Grosseto. Proprio in Versilia si è verificata una tempesta di fulmini, a cui si aggiungono forti raffiche di vento e qualche isolato allagamento stradale.
In Alto Adige
Vigili impegnati anche in varie zone dell'Alto Adige. In Val Casies diverse case, cantine e garage sono allagati e si registrano problemi alla rete elettrica. Si sono anche verificate delle colate di fango. Interventi dei pompieri sono in corso anche il val Passiria, dove a San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.