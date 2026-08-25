Maltempo, oltre 190 interventi in Lombardia | Tempesta di fulmini in Toscana

Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al Nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai Vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nell'ultima notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.