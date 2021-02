Covid, variante inglese a Bollate (Milano): chiuse tre scuole

IPA

Tre scuole di Bollate, in provincia di Milano, sono state chiuse a causa della presenza, rilevata tramite tamponi, della variante inglese del coronavirus. Si tratta di una scuola materna e di due scuole elementari. Le lezioni in presenza sono state immediatamente sospese ed è stata attivata la didattica a distanza. "Al momento - si legge in un comunicato del sindaco Francesco Vassallo - la situazione pandemica in città non è considerata critica".