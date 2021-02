Covid, da lunedì 8 febbraio l'Alto Adige torna in lockdown

Ansa

Lunedì 8 febbraio l'Alto Adige torna in lockdown. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero dei contagi Covid in Alto Adige, ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione inglese.