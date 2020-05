Coronavirus, riparte lo sport a Codogno: primi allenamenti per la squadra di baseball

Lo sport a Codogno (Lodi) riparte dal baseball: a tre mesi esatti dal ricovero del paziente 1, Mattia Maestri, la squadra della città ricomincia gli allenamenti. I primi a vedere il campo dopo il lockdown saranno la formazione under 18 dei Jaguars e quella che milita nella Serie B, che attende di sapere se la Federbaseball farà partire il campionato il 14 giugno o più avanti. In seguito inizieranno anche gli allenamenti degli under 15 e under 12.