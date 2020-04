Coronavirus, nell'ospedale di Codogno un reparto torna Covid-free 

L'ospedale di Codogno , dove circa due mesi fa è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia, riconverte in Covid-free il reparto di ortopedia , che nell'emergenza, come quasi tutto il presidio sanitario, era stato adattato all'accoglienza dei malati positivi al virus. "E' un passo sostanziale verso la normalità che però è ancora lontana", ha sottolineato il sindaco Francesco Passerini.

Nell'ospedale si lavora per riconvertire l'ex ortopedia da reparto Covid in Covid-free in modo che gli 82 letti dedicati ai malati positivi diminuiscano a 72. E questo per poter presto accogliere i pazienti che si sono negativizzati provenienti dalla stessa struttura o chi non è positivo e viene inviato dal pronto soccorso di Lodi.

Il sindaco del comune del Lodigiano ha spiegato che "sappiamo che stanno lavorando per rendere ai cittadini servizi nel modo più sicuro e adeguato possibile in quanto l'ospedale di Codogno è un riferimento nevralgico per il territorio e ha un bacino di utenza di almeno 90mila persone".