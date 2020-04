Coronavirus, il "paziente 1" di Codogno: "Durante il coma pensavo che quella pace fosse l'anticamera della morte"

In un intervista a La Repubblica, Mattia parla delle due settimane trascorse in coma: "Sono rimaste contagiate e sono guarite mia moglie e mia mamma. Il virus sconosciuto ha invece ucciso mio padre". "Quando stai per morire – racconta – non puoi razionalmente resistere, penso però che l’imminente arrivo di Giulia abbia moltiplicato le mie energie fisiche, non potevo andare via mentre lei stava arrivando. Poi è nata, la nostra prima figlia".

"Ho imparato a resistere e a credere nella differenza tra fiducia e utopia, a considerare essenziale ogni istante di normalità. La vita e la morte senza offrirci l’opportunità di percepirlo ogni giorno si sfiorano in silenzio", osserva. “Ho perso conoscenza a Codogno - ricorda Mattia - pensando di avere una semplice polmonite e mi sono svegliato dopo 20 giorni a Pavia sopravvissuto a Covid-19. Ero anonimo, la pandemia mi ha trasformato in un simbolo d’Europa".

Poi aggiunge: "Il mio paziente zero resta un mistero. Da mesi non ero andato all’estero. Sempre la stessa vita: il lavoro a Castelpusterlengo e gli amici tra Codogno e il Lodigiano". "I medici – continua Mattia – mi hanno detto che da gennaio, non solo in Lombardia, erano esplose polmoniti incurabili, tra gli anziani era una strage, ma nessuno credeva che il coronavirus, fosse già arrivato in Europa. Con me, l’età ha fatto la differenza”. E riflette: ”Il 20 febbraio il Covid–19 ufficialmente in Europa non aveva contagiato nessuno. Io sono ancora giovane e sportivo, eppure ero in fin di vita. Questa anomalia ha permesso di trovarlo e la scoperta non ha salvato solo me. Da quel momento ha permesso di diagnosticare il virus in migliaia di persone. C’è stato il tempo di curare in sacco di gente, di capire perché in tanti stavano già soffrendo”.