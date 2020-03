Coronavirus, nel Lodigiano è morto il padre del "paziente 1"

E' morto il padre di Mattia, il 38enne primo risultato positivo al coronavirus in Italia noto come "paziente 1". L'uomo, di nome Moreno, è una delle 62 vittime del paese di Castiglione d'Adda, uno dei dieci comuni della zona rossa del Lodigiano, causate dall'epidemia. La notizia è arrivata proprio nel giorno in cui si è saputo che il figlio Mattia, per settimane ricoverato in terapia intensiva, sta meglio e a breve sarà dimesso. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui