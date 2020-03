Coronavirus, il "paziente uno" lombardo sarà dimesso entro lunedì

Anche la moglie, incinta di otto mesi, era stata trovata positiva al virus, per poi guarire ed essere dimessa.

Mattia era già stato in ospedale qualche giorno prima, ma non gli era stato diagnosticato il Covid-19. Sulla vicenda, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha aperto un'inchiesta per epidemia colposa. Da quel giorno la vita in Lombardia è stata stravolta.

All'indomani, il Comune di Codogno, come quelli di Castiglione d'Adda e di Casalpusterlengo presero i primi provvedimenti: chiusura dei bar e dei ristoranti. Misure che si rivelarono timide a fronte del numero di contagi nella zona che aumentarono in numero esponenziale.

Gallera: "Da lunedì ci aspettiamo un calo dei contagi" Dopo aver annunciato le dimissioni dall'ospedale del "paziente uno", Gallera ha riferito che la Regione "si aspetta una riduzione dei contagi da lunedì in poi. Dobbiamo continuare a essere estremamente diligenti e determinati nel nostro proposito".