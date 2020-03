Coronavirus, il "paziente uno" di Codogno respira autonomamente

In Stazione Centrale a Milano si fanno sempre più serrati i controlli di forze dell'ordine, polizia ed esercito, nei confronti di chi deve spostarsi in treno. Secondo le direttive del Viminale in merito all'emergenza coronavirus, ci si può spostare solo per esigenze lavorative, di necessità o di salute. Chi viola le regole rischia sanzioni e anche fino all'arresto.