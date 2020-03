Coronavirus, cresce il numero dei decessi in Italia: secondi nel mondo dopo la Cina

"In questi giorni officio la messa per gli ammalati di questa epidemia, per i medici, per gli infermieri, per i volontari, che aiutano tanto, per i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa celebrata privatamente a Casa Santa Marta, che questa settimana, per sua volontà, viene trasmessa in diretta video.