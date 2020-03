Coronavirus, Conte: "Restrizioni estese a tutta Italia" | Spostamenti solo per lavoro o salute, assembramenti vietati

"Non ci sarà più una zona rossa. Le misure restrittive vengono estese a tutta Italia ". E' l'ultima misura annunciata dal premier Giuseppe Conte per far fronte all'emergenza coronavirus . "I contagi e i decessi sono in forte aumento", ha sottolineato il presidente del Consiglio invitando tutti a cambiare le proprie abitudini e limitare gli spostamenti. Le nuove misure del provvedimento, chiamato da Conte "Io resto a casa" , saranno in vigore da martedì.

"Spostamenti solo per lavoro, necessità o salute" "Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute", ha annunciato il premier ricordando che "vanno evitati in modo assoluto gli assembramenti per fermare il contagio".

"Stop scuole e università fino al 3 aprile" Inoltre, ha detto Conte, "in tutta Italia l'attività di scuole di ogni ordine e grado e delle università è sospesa fino al 3 aprile".

"Nessuna limitazione ai trasporti pubblici" "Per i trasporti non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare", ha precisato il premier.

In Stazione Centrale a Milano si fanno sempre più serrati i controlli di forze dell'ordine, polizia ed esercito, nei confronti di chi deve spostarsi in treno. Secondo le direttive del Viminale in merito all'emergenza coronavirus, ci si può spostare solo per esigenze lavorative, di necessità o di salute. Chi viola le regole rischia sanzioni e anche fino all'arresto.

"Le nostre abitudini vanno cambiate ora" "I numeri - ha ribadito Conte - ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti".

"Stop a tutte le manifestazioni sportive" Il premier ha poi detto che "non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo". Si ferma dunque anche il campionato di calcio di Serie A. "I tifosi - ha commentato Conte - devono prenderne atto. Non consentiremo neppure che vengano utilizzate le palestre"

"Niente restrizioni per l'estero, controlleremo gli ingressi" "Sugli effetti con l'estero - ha chiarito - non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stese condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia".