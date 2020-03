Coronavirus, muore cassiera di 48 anni in supermarket a Brescia

Una dipendente in un supermercato, risultata positiva al coronavirus, è morta a Brescia. La vittima è una donna di 48 anni, che lavorava come cassiera e che era a casa da inizio settimana con febbre alta. Le sue condizioni si sono però aggravate nella notte fino al decesso avvenuto in casa. Il supermercato è stato chiuso per permettere la sanificazione della struttura. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui