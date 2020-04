Coronavirus, le urne delle vittime bergamasche tornano a casa... con la fattura: è polemica

Dell'ecatombe da coronavirus della Val Seriana inizia ad arrivare il conto, ma non torna. Non solo per il numero reale delle vittime da Covid-19, quanto per le spese della cremazione che sono state addebitare ai parenti. Così i Comuni della Bergamasca, sui propri canali istituzionali, pubblicano le tariffe, con iva inclusa, applicate dalle città fuori dalla Lombardia che hanno eseguito il servizio, sottolineando che non sono richiesti costi di trasporto effettuati con mezzi militari . L'invito ai cittadini è di segnalare, dunque, eventuali anomalie, ma ciò non basta a non accendere la polemica politica.

Non solo il dolore della perdita - Per le migliaia di famiglie, in particolare della Bergamasca, durante colpite per la perdita di uno o più famigliari stroncati dal coronavirus, è tempo di mettere mano al portafogli. Dopo settimane dall'allontamanento dei parenti ricoverati e dal loro decesso, tornano a casa le urne con le ceneri e... la fattura. Ampia notizia è stata data di queste cremazioni avvenute fuori dalla Regione Lombardia che con i suoi forni non riusciva a far fronte all'emergenza. Così in altri Comuni, come Novara, Padova, Bologna, Ferrara, Vicenza e Firenze, le salme sono state trasportate (con mezzi dell'esercito) e cremate.

Spesso i famigliari stessi, come più volte denunciato in pagine Facebook che li riuniscono, come "Noi denunceremo", lamentavano il fatto di non essere neanche a conoscenza dei luoghi dove le bare erano state portate. Dolore che si aggiungeva a dolore, per l'impossibilità di celebrare il consueto rito funebre.

Ora i Comuni della Bergamasca, sui loro siti e sulle loro pagine Facebook, hanno pubblicato le tariffe dei forni crematori extraregionali per il servizio. "Ogni struttura ha applicato prezzi diversi, in alcuni casi scontati e agevolati - sottolinea l'amministrazione di Bergamo, - e qualora i trasferimenti siano stati effettuati da mezzi militari e delle forze dell’ordine, non possono essere conteggiati costi a carico delle famiglie dei defunti". Con l'appello finale condiviso da Seriate e Ponte San Pietro: "Invitiamo, pertanto, a verificare la corretta applicazione delle tariffe esposte".

Si accende la polemica politica - Nel decreto Liquidità, la proposta dei senatori del Pd (Dario Stefano e il segretario d'aula dei senatori dem Alan Ferrari), è di inserire un emendamento ad hoc "per risolvere questa assurda situazione e per azzerare le spese sostenute per questi motivi".

Dello stesso avviso anche il senatore della Lega Roberto Calderoli: "Il governo si attivi subito con un emendamento al decreto liquidità per rimediare a questa vergogna: questi soldi li paga lo Stato, che non ha saputo proteggere la vita di queste persone, che non ha voluto mettere la zona rossa in Val Seriana per limitare il diffondersi dei contagi, e non ha saputo controllare questa pandemia nonostante gli avvisi da gennaio di tutte le organizzazioni sanitarie a riguardo. Questo non è uno Stato!".

"E da Roma - aggiunge - esigiamo che parta una lettera di scuse destinata ad ognuna di queste famiglie. Si vergogni Conte, si vergognino i suoi ministri".