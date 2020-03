Coronavirus, Bergamo: altri mezzi militari per trasportare le bare

Altri mezzi militari hanno raggiunto il cimitero monumentale di Bergamo per portare via le decine di feretri che giacciono nella camera mortuaria e nella chiesa, perché il forno crematorio non riesce a far fronte a questo periodo di emergenza da coronavirus. Venerdì si sono registrati 88 morti nella Bergamasca. "La lucina in fondo al tunnel speriamo che cominci a vedersi, per ora non si vede", ha commentato il sindaco Giorgio Gori. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui