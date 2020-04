Coronavirus, i numeri reali delle vittime secondo L'Eco di Bergamo: 4.500 in un mese

Le vittime della Bergamasca per coronavirus sono più del doppio rispetto a quelle ufficiali. E' il risultato di un'indagine de L'Eco di Bergamo e di InTwig sui dati dell'anagrafe nei comuni orobici. "In Bergamasca 4.500 decessi in un mese", scrive il quotidiano locale che ha considerato i certificati di morte in cui si legge "solo" polmonite interstiziale. Un conto ben lontano, dunque, da quello ufficiale che parla di 2.060 vittime da Covid-19.