Coronavirus, chiesa Seriate sarà deposito bare in attesa cremazione

La chiesa di San Giuseppe a Seriate, nella Bergamasca, una delle aree più colpite dal coronavirus, è stata trasformata in un ricovero per le bare delle vittime della Val Seriana destinate alla cremazione. L'annuncio è giunto dal sindaco, Cristian Vezzoli, il quale su Facebook ha spiegato che lunedì sono giunti i primi 17 feretri. Intanto l'Esercito ha trasportato altre 33 bare da Bergamo a Bologna per procedere con la cremazione.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui